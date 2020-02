Der WAC schießt sich und Rapid in die Meister-Gruppe

Der WAC darf schon einmal planen, die Kärntner fixierten dank eines 3:0-Heimsieges über Hartberg die Teilnahme in der Meistergruppe. Dadurch ist klar, dass nicht nur der WAC, sondern auch Rapid den Grunddurchgang unter den ersten sechs abschließen wird.

Die erste Chance hatte Hartbergs Tadic, dessen herrlichen Schuss Tormann Kofler gerade noch übers Tor lenken konnte. Allmählich waren aber die Gastgeber spielbestimmend, Liendl und Leitgeb per Kopf scheiterten an Tormann Swete. Danach spielte sich lange Zeit nicht wirklich Bewegendes ab. Erst in der 27. Minute wurde es attraktiver, da gab Schmitz mit einem Schuss ein Lebenszeichen, Swete musste sich aber kaum bewegen, um den Ball wegzufausten. Danach hatten die Neuzugänge Dieng und Jojic gute Chancen. Die größte hatte aber Weissman in der 43. Minute, aus guter Position strich sein Volley knapp über die Querlatte. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Nach der Pause wurden ein Großteil der rund 3.400 Fans in der Lavanttal-Arena erlöst. Nach einem Pass von Jojic traf Verteidiger Michael Novak in der 48. Minute ins lange Eck. Nur eine Minute später der nächste sehenswerte Treffer nach einer Kombination zweier Leistungsträger. Torjäger Shon Weissman traf volley nach einer Flanke von Liendl.

Die Hartberger kamen auch weiterhin nicht aus der Statistenrolle und nur überaus selten zu Chancen. Nach einem Pass von Dossou vergab Rep eine. In der 82. Minute setzten die stark spielenden Gastgeber noch eines drauf. Der sehr umsichtige Jojic bediente Weissman, der Israeli war erneut zur Stelle.