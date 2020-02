2:2 in Altach - Ein Punkt, der für Austria fast nichts zählt

Blitzstart

Altach hatte nach den ersten zerfahrenen und hektischen Minuten schnell den Rhythmus gefunden mit durchaus schönen Kombinationen. Eine brachte die Führung, als Sam ungehindert in den Strafraum vorstoßen durfte, Schreiner staubte zum 1:0 ab (11.). Auch beim zweiten Gegentreffer erwies sich die Austria als galanter Gast, der eine Einladung an die Altacher ausgesprochen hatte. Die Routiniers Grünwald und Madl verteidigten wie Nachwuchsspieler, der Schuss von Sam schlug im kurzen Eck zum 2:0 ein (20.). Er erwischte Austria-Torhüter Pentz am falschen Fuß. Trainer Ilzer hatte mit einem Wechsel im Tor von Lucic zu Pentz überrascht, die ehemalige Nummer 1 steht nun auf dem Prüfstand.

Ohne Chance wäre er auch bei einer weiteren großen Möglichkeiten der Hausherren gewesen, als Sam Gebauer in Position brachte, dessen Schuss aber am langen Eck vorbeistrich. Die Austria war in dieser Phase zum Abschuss bereit.