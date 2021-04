Der LASK nützt den Raum und schlägt den WAC

Der LASK hat auf die Heimschwäche seit dem Umzug vom Linzer Stadion nach Pasching in der Winterpause mit einer ungewöhnlichen Maßnahme reagiert. Das kleine Spielfeld in der Raiffeisen Arena wurde um ein paar Quadratmeter vergrößert. Das hat sich zumindest gegen Wolfsberg bezahlt gemacht. Nach zwei Heimniederlagen in Folge (gegen Hartberg und Salzburg) wurde wieder einmal gewonnen.

Und nicht nur das: Die Linzer waren auf dem größeren Spielfeld nicht nur spielerisch besser als zuletzt in den Heimspielen, sondern über weite Strecken des Spiels auch besser als die Kärntner.