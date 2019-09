Das Lazarett der Wiener Austria lichtet sich langsam

Borkovic, der seit Saisonbeginn an einer Muskelverletzung im Oberschenkel laboriert, absolviert bereits Teile des Mannschaftstrainings. In sieben bis zehn Tagen will der 20-Jährige wieder voll einsteigen. "Bei taktischen Einheiten bin ich schon wieder voll dabei, andere Teile muss ich noch auslassen und trainiere dann individuell mit unserem Athletiktrainer. Es geht mir und meinem Oberschenkel aber jetzt schon deutlich besser als noch vor einigen Wochen", sagt Borkovic.

Etwas weiter weg vom Comeback ist hingegen Christian Schoissengeyr. Mitte Mai musste sich der Ex-Grazer einer Sprunggelenks-Operation unterziehen, am Mittwoch trainierte er erstmals wieder mit dem Ball am Fuß. "Es fühlt sich gut an, wieder rauszukommen und auf dem Platz zu stehen. Das Sprunggelenk ist gut verheilt. Es geht in die richtige Richtung, jetzt geht es darum, step by step wieder zu hundert Prozent zu kommen", gibt sich der 24-Jährige zuversichtlich. In rund einem Monat sollte er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.