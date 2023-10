Für die bessere EM-Vorbereitung: Bundesliga und Cup starten früher

Um Österreichs Nationalteam eine bessere Vorbereitung auf die EM-Endrunde (ab 14. Juni) in Deutschland zu ermöglichen, ist der Frühjahrsauftakt sowohl im Cup als auch in der Bundesliga um eine Woche nach vor verlegt worden. Wie die Liga am Montag mitteilte, wurde der Rahmenterminplan in Absprache mit den Klubs dementsprechend angepasst. Das Cup-Viertelfinale findet am ersten Februar-Wochenende statt, der Frühjahrsauftakt in der Liga eine Woche später.