Begehrte Salzburger: Defensivspieler vor Wechsel nach Deutschland

Während zuletzt Wechselgerüchte um Salzburg-Talent Jannik Schuster laut wurden, der angeblich um eine zweistellige Millionensumme nach Brentford verkauft werden soll, könnte der Transfer eines anderen 19-Jährigen bereits perfekt sein.

Demnach soll es auch für den Franzosen rund 20 Millionen geben - Weiterverkaufsbeteiligung inklusive.

Der französische Nachwuchs-Nationalteamspieler war 2024 um rund 10 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Red Bull Salzburg gekommen und hatte sich bald in der Innenverteidigung einen Stammplatz erkämpft. 58 Pflichtspiele absolvierte er für Salzburg, meist über 90 Minuten. Einmal kassierte er gegen die Wiener Austria Gelb/Rot innerhalb von 2 Minuten in der ersten Halbzeit, einmal musste er mit Rot vom Platz.

In den letzten fünf Ligaspielen kam der Franzose allerdings nicht mehr zum Einsatz.