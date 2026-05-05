Fußball

Ex-BVB-Coach Edin Terzic wird Trainer in Bilbao

Mit Dortmund erreichte Terzic das Champions-League-Finale 2024 und gewann den DFB-Pokal. Jetzt zieht es ihn nach Spanien.
05.05.2026, 13:34

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Ex-BVB-Coach Edin Terzic wird Trainer in Bilbao

Knapp zwei Jahre nach seinem freiwilligen Abschied beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Edin Terzic einen neuen Job. Der 43-Jährige wird Trainer von Athletic Bilbao. Wie der Tabellenachte der spanischen La Liga mitteilte, unterschrieb Terzic einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Bei den Basken tritt er die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt.

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Terzic, der beim BVB von Dezember 2020 bis Juni 2021 und dann noch einmal in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 als Cheftrainer in der Verantwortung stand, arbeitete zuletzt als TV-Experte. Er soll der Wunschkandidat von Bilbaos Präsident Jon Uriarte gewesen sein. Zuletzt hatten bereits spanische Medien berichtet, dass Terzic neuer Coach von Athletic werden soll.

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Der ehemalige Bundesliga-Trainer, der mit dem BVB den DFB-Pokal (2021) gewann und das Champions-League-Finale (2024) erreichte, soll zum Beginn der neuen Spielzeit offiziell vorgestellt werden. „Aktuell liegt der Fokus ganz auf den entscheidenden letzten vier Spielen“, teilte der Klub mit. Bilbao hat noch Chancen, sich für den Europacup zu qualifizieren.

Deutsche Bundesliga
Agenturen, kks  | 

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