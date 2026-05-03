Riesenfeier in Mailand: Inter fixiert mit Heimsieg 21. Meistertitel

Durch Tore von Lilian Thuram und vom 37-jährigen Henrikh Mkhitaryan können die Norditaliener sich in Rund 35 mit 82 Punkten vor Napoli (70) absetzen. Am Ende war es keine Frage ob, sondern bloß wann Inter zum Meister werden würde.

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Parma Calcio besiegelte Inter Mailand am späten Sonntagabend die italienische Meisterschaft.

Die Mannschaft von Trainer Cristian Chivu entthronte Napoli, das am Samstag mit einem 0:0 gegen Como seine ohnehin nur noch theoretische Titelchance verspielt hatte.

Die Feier im Giuseppe Meazza Stadion von Mailand sowie in der Innenstadt sollte riesengroß werden. Mit dem 21. Scudetto liegt man zwei Serie-A-Meisterschaftssiege vor dem Lokalrivalen AC Milan.