Fußball

Riesenfeier in Mailand: Inter fixiert mit Heimsieg 21. Meistertitel

Mit einem 2:0 Heimsieg gegen Parma machte Inter in der Runde 35 alles klar.
03.05.2026, 22:54

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Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Parma Calcio besiegelte Inter Mailand am späten Sonntagabend die italienische Meisterschaft. 

Durch Tore von Lilian Thuram und vom 37-jährigen Henrikh Mkhitaryan können die Norditaliener sich in Rund 35 mit 82 Punkten vor Napoli (70) absetzen. Am Ende war es keine Frage ob, sondern bloß wann Inter zum Meister werden würde.

Serie A - Inter Milan fans celebrate winning Serie A

Die Mannschaft von Trainer Cristian Chivu entthronte Napoli, das am Samstag mit einem 0:0 gegen Como seine ohnehin nur noch theoretische Titelchance verspielt hatte.

Die Feier im Giuseppe Meazza Stadion von Mailand sowie in der Innenstadt sollte riesengroß werden. Mit dem 21. Scudetto liegt man zwei Serie-A-Meisterschaftssiege vor dem Lokalrivalen AC Milan

Agenturen, kurier.at, kks  | 

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