Bei Sturm Graz soll "kein Stein auf dem anderen bleiben"

Jauk vermisste bei der Kampfmannschaft "Tugenden, die im Leitbild festgelegt sind, wie Einsatz. Das müssen wird jetzt ändern." Man werde sich "alles anschauen, kein Stein darf auf dem anderen bleiben. Es gibt nichts, was es nicht zu hinterfragen gibt", erklärte der 55-Jährige, der sich bei den Fans explizit entschuldigte - aber auch für Geduld bei zukünftigen Entwicklungen warb. Dass der sechste Platz im Vereinsumfeld als "Katastrophe" gesehen werde, sei klar. "Das Umfeld ist nervös, vielleicht lassen wir das aber auch zu stark zu."

"Jünger und sympathischer", lautet die Vorgabe von Jauk und auch die Vorstellung von Schicker, der am Montag dem Vorstand sein Konzept präsentierte. "Die Entwicklung von Spielern und der Mannschaft braucht Zeit. Dazu braucht man innere Geschlossenheit. Es war ein Kardinalfehler, uns von der Tabelle blenden zu lassen, nicht auf Kontinuität zu setzen und ohne langfristiges Denken zu arbeiten." Für den seit April amtierenden Sportdirektor soll "die Entwicklung das Wichtigste sein. Wir wollen eine verjüngte Mannschaft sehen, und wenn wir investieren, dann nur in die Spitze. Wir dürfen den Weg für junge Spieler in der Kampfmannschaft nicht blockieren", betonte der 36-Jährige.

Auch wenn das erste Jahr "ein Entwicklungsjahr" sein werde, müsse man nicht fürchten, dass eine Amateurtruppe am Platz stehen werde, meinte Schicker. Jauk ("Das Konzept ist von Mut getragen") hielt fest, dass "die Kategorie Meistergruppe nicht die alleinige Kategorie ist, in der wir denken". Mit der Verjüngung soll eine "Durchgängigkeit von Jugend, Akademie und Amateuren bis in die Kampfmannschaft" sichergestellt werden. Um das besser hinzubekommen, kündigte der Club am Donnerstag auch eine Kooperation mit dem steirischen Zweitligisten Kapfenberg an, der quasi als Bindeglied zwischen den in der Regionalliga kickenden Amateuren und der Kampfmannschaft fungieren soll.