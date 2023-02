Fußball-Bundesliga: Austrias Fitz fällt mehrere Wochen aus

Offensivspieler Dominik Fitz wird der Wiener Austria im Kampf um die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga verletzungsbedingt fehlen. Wie Sportdirektor Manuel Ortlechner am Montag in der Sendung „Talk und Tore“ bei Sky erklärte, wird Fitz wegen einer Verletzung im Bauchmuskelansatz im Hüftbereich etwa „vier bis sechs Wochen“ ausfallen. „Es ist sehr bitter für ihn, weil er einer der spannendsten Spieler bei uns im Kader ist“, sagte Ortlechner über den 23-Jährigen.

Fitz hatte beim 3:1-Sieg gegen Austria Klagenfurt am Sonntag nach einem Schlag in den Bauchmuskelbereich nach 23 Minuten ausgewechselt werden müssen. „Er war in einer guten Verfassung und in der Vorbereitung bei den Werten immer in den Top drei. Es tut uns sehr weh, aber es gibt kein Jammern“, betonte Ortlechner. Noch fünf Spiele sind bis zum Ende des Grunddurchgangs in der Bundesliga zu spielen.