Warum die Austria keine LASK-Meisterfeier sehen will

„Wenn es in unserem Stadion eine Meisterfeier gibt, dann, weil wir den Titel holen.“ Sanel Saljic, Torschütze beim 2:0 im Derby gegen Rapid, bringt die Gemütslage der violetten Spieler auf den Punkt.

Durch die Bank sprechen die Austrianer davon, eine Linzer Titelfeier in Wien-Favoriten verhindern zu wollen. Zumal es für die Violetten auch um wichtige Punkte geht, um den vierten Platz abzusichern oder vielleicht sogar noch Dritter zu werden.

Nur einer könnte damit leben, wenn Didi Kühbauer Titelehren am Verteilerkreis erntet: Stephan Helm, Austria-Trainer und ebenso aus dem Burgenland kommend wie Kühbauer. Allerdings nur unter einer Bedingung: „Wenn wir gewinnen und der LASK dennoch Meister wird, dann könnte ich damit leben.“ Kapitän Manfred Fischer sieht es ähnlich: „Wenn es dann so ist, werden wir es akzeptieren, dann haben sie es sich auch verdient.“