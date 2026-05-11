Warum die Austria keine LASK-Meisterfeier sehen will
„Wenn es in unserem Stadion eine Meisterfeier gibt, dann, weil wir den Titel holen.“ Sanel Saljic, Torschütze beim 2:0 im Derby gegen Rapid, bringt die Gemütslage der violetten Spieler auf den Punkt.
Durch die Bank sprechen die Austrianer davon, eine Linzer Titelfeier in Wien-Favoriten verhindern zu wollen. Zumal es für die Violetten auch um wichtige Punkte geht, um den vierten Platz abzusichern oder vielleicht sogar noch Dritter zu werden.
Nur einer könnte damit leben, wenn Didi Kühbauer Titelehren am Verteilerkreis erntet: Stephan Helm, Austria-Trainer und ebenso aus dem Burgenland kommend wie Kühbauer. Allerdings nur unter einer Bedingung: „Wenn wir gewinnen und der LASK dennoch Meister wird, dann könnte ich damit leben.“ Kapitän Manfred Fischer sieht es ähnlich: „Wenn es dann so ist, werden wir es akzeptieren, dann haben sie es sich auch verdient.“
Platz 3 im Visier
Die Veilchen feierten am Sonntag in Hütteldorf gemeinsam mit ihren Fans den Derbysieg, kommenden Sonntag möchte man die Saison daheim vor vollen Rängen gegen den LASK in Würde beschließen. Geschenke wird es freilich keine geben, da sich die Wiener den Gang in die Play-offs für den Europacup-Startplatz ersparen wollen.
„Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen“, stellt Saljic klar. Stephan Helm freut sich auf den Showdown: „Uns ist der Schulterschluss mit den Fans gelungen. Die letzten Wochen waren nicht so einfach, dennoch waren sie da. Wir bleiben bei uns, unsere Ziele sind uns wichtig. Wir möchten ein gutes Spiel bieten und uns belohnen.“
Dem gesperrten Aleksandar Dragovic ist es auch wichtig, vor Rapid zu bleiben: „Nach drei gewonnen Derbys sind wir in dieser Saison die Nummer 1 in Wien.“
Philipp Maybach zeigte sich trotz der Freude über den Derbysieg auch kritisch. „Nach dem 1:0 waren wir nicht mutig genug, wir können viel besser rausspielen.“ Rang vier ist für ihn das Mindestziel: „Wir haben nun ein großes Finale vor eigenen Fans. Ziel ist es schon, dass wir noch die Top 3 knacken."
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