Der Kampf um Djuricin: Absurdistan liegt in Hütteldorf

Es wird eine eigenartige Situation, wenn Kühbauer im direkten Duell Djuricin im Allianz Stadion fordert. So wie bei seinem SKN-Debüt, das am 7. April mit einem glücklichen 2:1 für Rapid endete. Damals war die Fan-Tribüne gesperrt, der Block West wanderte (mit Einverständnis des SKN) in den kleineren Gästesektor aus. Deshalb war es im Stadion nicht so laut wie gewohnt, und Djuricin hörte, wie er aus dem "eigenen" VIP-Klub ohne Pause beschimpft wurde.

Dieses unwürdige Schauspiel wiederholte sich beim Cup-Thriller direkt von den Mattersburger VIP-Plätzen herab, über 120 Minuten. „Jugo-Sau“ soll noch eine der harmloseren Beleidigungen gewesen sein. Offensichtlich gibt es neben der „Gogo raus“-Kampagne der organisierten Szene auch immer öfter „Fans“, die glauben, mit einem teuren Ticket (und reichlich Alkohol) die grenzenlose Freiheit zu erwerben. Die heftig diskutierte Geste von Djuricin nach dem Aufstieg darf als „Antwort“ darauf interpretiert werden.

Unterstützung bekommt Djuricin nicht nur von Bickel, sondern auch von Oliver Glasner. „Was da mit Hetze abläuft, hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Das ist schon menschenverachtend, was mit ihm aufgeführt wird“, betonte der LASK-Trainer.

Auch wenn es angesichts dieser Lage absurd klingt: Djuricin hat durchaus die Chance, sich erneut zu retten: Mit Heimsiegen gegen St. Pölten und am kommenden Sonntag gegen Mattersburg wären vor der Länderspielpause wohl die Top 6 erreicht.