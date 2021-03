Fußball: Brutale Fouls und Rassismus-Vorwürfe in Glasgow

Slavia veröffentlichte anschließend ein Statement zu den Vorwürfen gegen Kudela und bestritt sie. Es seien widerliche Anschuldigungen, hieß es. Kudela habe „nach einem der brutalen Fouls“ zu einem Spieler der Rangers gesagt: „You fucking guy.“ (Deutsch: Du verdammter Kerl). Es sei in der Emotion passiert, „aber ich streite absolut ab, dass in den Worten etwas Rassistisches war“, sagte Kudela in dem Statement.

Kung-Fu-Tritt

Überschattet wurde das Spiel auch von mehreren hässlichen Fouls. Tiefpunkt war ein Kung-Fu-Tritt von Rangers-Stürmer Kemar Roofe gegen den Kopf von Goalie Ondrej Kolar im Kampf um den Ball. Der kurz zuvor eingewechselt Roofe sah Rot (62.), Kolar musste bewusstlos mit der Trage vom Platz getragen werden und wurde vom 18-jährigen Debütanten Matyas Vagner formidabel vertreten. Nach Gelb-Rot für Rangers-Verteidiger Leon Balogun verwandelte Nicolae Stanciu den fälligen Freistoß zum Endstand (74.). Zuvor hatte Peter Olayinka getroffen (14.).