Mit 46 Jahren: Brasiliens Legende Ronaldinho gibt ein Comeback

Elf Jahre ist es her, dass Ronaldo de Assis Moreira, besser bekannt als Ronaldinho Gaucho, sein letztes Spiel als Fußballprofi bestritt. Seither fiel der brasilianische Superstar und Weltmeister von 2002 fast nur mehr negativ auf: Verhaftet und mittellos Er wurde verhaftet, weil er einen falschen Pass benutzte. Er wurde zu einer Geldstrafe in Millionenhöhe verdonnert und gab schließlich zu, nur mehr 6 Euro auf dem Konto zu haben.

Vermutlich wird auch das ein Grund sein, dass Ronaldinho nun mit 46 Jahren ein Comeback plant. Der FIFA-Weltfußballer von 2004 und 2005 ist als prominente Neuverpflichtung des italienischen Drittligisten Ravenna vorgesehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / RONALD PENA Ronaldinho bei einem Juxkick in Venezuela

Ein Marketing-Gag? „Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen", wird Ronaldinho in der Gazzetta dello Sport zitiert. Stellt sich die Frage, ob der Altstar tatsächlich zum Einsatz kommen wird, oder ob dieser Transfer nicht eher in die Kategorie Marketing-Gag fällt. „Wird er spielen? Wir werden sehen, aber es ist nicht ausgeschlossen. Er ist ein Champion; er kennt kein Alter“, sagte Ravennas Vizepräsident Ariedo Braida.