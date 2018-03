Brasilien besiegt WM-Gastgeber Russland mühelos mit 3:0

Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft hat WM-Gastgeber Russland in Moskau mit einem klaren 3:0-Erfolg in die Schranken gewiesen. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte im Luschniki-Stadion schossen Joao Miranda (53.), Philippe Coutinho (62./Foulelfmeter) und Paulinho (66.) am Freitagabend die Tore für den Rekordweltmeister. Der Sbornaja von Trainer Stanislaw Tschertschessow gelang wenig.

Der fünffache Weltmeister aus Südamerika tat sich ohne den verletzten Neymar gegen die kompakt verteidigenden Russen nur zu Beginn schwer. In der zweiten Halbzeit bestimmte die Mannschaft von Nationaltrainer Tite das Geschehen. Russlands Torhüter Igor Akinfejew rettete zweimal, ehe Verteidiger Miranda von Inter Mailand einen Abpraller nach einem Eckball zur verdienten Führung nutzte. Barcelonas Coutinho und Paulinho legten nach. Im 18. Spiel unter Tite resultierte gegen den WM-Gastgeber somit der 14. Sieg.

Im nächsten WM-Test tritt Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen Weltmeister Deutschland an. Ihren letzten Test vor dem WM-Start absolviert die "Selecao" am 10. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion.