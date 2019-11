"Biedere" Bayern im CL-Achtelfinale, ein 18-Jähriger verzückt Real

Coutinho und Thiago auf der Bank

Eine Leistungssteigerung wird nötig sein, wenn im Topspiel gegen Dortmund Sieg Nummer zwei unter Flick folgen soll. "Das ist ein Spiel, auf das sich ganz Deutschland freut", sagte Flick: "Da wollen wir ein weiteres Zeichen setzen." Der vormalige Co-Trainer von Kovac probte gegen Olympiakos eine neue Abwehr, in der David Alaba neben Javi Martinez in der Innenverteidigung einlief. Ihr Hintermann Manuel Neuer war zufrieden: "Für unser Selbstbewusstsein in der Defensive ist das sehr wichtig." Die Griechen waren offensiv freilich harmlos.

Flick setzte auch sonst Zeichen. Am markantesten war die Maßnahme, die unter Kovac gesetzten Edeltechniker Philippe Coutinho und Thiago auf die Bank zu setzen. Das Duo stand nach den jüngsten Vorstellungen in der Kritik. Das Spiel der Bayern wirkte in Summe aber gehemmt. Es fehlte an Schwung und Kreativität. Die Beteiligten strichen dennoch das Positive hervor. "Das war nicht das Höchste der Gefühle, aber jeder hat gesehen, dass wir da waren", betonte Thomas Müller.