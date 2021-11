ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer fällt beim deutschen Fußball-Tabellenführer Bayern München "ein paar Wochen" aus. Das berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Grund sei eine muskuläre Verletzung an der Wade, die schon am Mittwoch beim 2:1-Sieg über Dynamo Kiew in der Champions League einen Einsatz verhindert hatte. Die Bayern treffen am Samstag auf Abstiegskandidat Bielefeld.

Nach dem Ausfall den mit Corona infizierten Joshua Kimmich hatte Sabitzer mit einem Fixleiberl spekulieren dürfen.