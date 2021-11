Bayern-Coach Nagelsmann kritisiert Sabitzer nach Niederlage

Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat sich nach der 1:2-Niederlage im rasanten bayerischen Derby gegen einen herzhaft kämpfenden FC Augsburg am Freitag enttäuscht präsentiert. "Ich bin tatsächlich den ersten Tag als Bayern-Trainer richtig sauer auf uns, weil wir es deutlich besser machen müssen", sagte der Coach von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, der die Absenz des ungeimpften und in Quarantäne befindlichen Joshua Kimmich nicht vergessen machen konnte.

"In Sabi steckt viel, viel mehr", rätselte Nagelsmann, der den Steirer seit der gemeinsamen Zeit in Leipzig sehr wertschätzt. "In Leipzig hat er das immer weltklasse auf dieser Position gemacht, und auch einfach diese Verlagerungen", erklärte er. "Heute hat er diese, glaube ich ein Mal gespielt, und nur als Diagonalball zwei Mal und nicht flach."