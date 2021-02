Bärenstarke Bayern deklassieren in der Champions League Lazio

Die Bayern haben das Krisengeflüster der letzten Zeit in Rom eindrucksvoll zum Verstummen gebracht. Denn die Münchener stehen nach dem 4:1 bei Lazio schon vor dem Rückspiel so gut wie im Viertelfinale der Champions League.

Lazio Rom präsentierte sich als galanter Gastgeber und servierte den Bayern das Einser-Menü in Person von Musacchio, der mit einem haarsträubend schlechten Rückpass ausgerechnet Torjäger Lewandowski ins Spiel brachte. Der ließ sich nicht lange bitten und schob zum 1:0 ein (9.). Lazio zollte in Folge den Bayern viel zu viel Respekt, wirkte wie erstarrt. Musiala erhöhte mit einem platzierten Schuss auf 2:0 (24.) und kürte sich mit 17 Jahren zum jüngsten Torschützen der Bayern in der Champions League.