Die Austria startete ohne Jeggo ins Mannschaftstraining

Nach umfangreichen Corona- und Leistungstests in der Vorwoche ist die Wiener Austria am Montag ins Mannschaftstraining gestartet. Nicht mit an Bord waren dabei u.a. James Jeggo, der medizinische Tests bei Aris Saloniki absolviert, und Andreas Poulsen, der nach einem halben Leihjahr in Wien wieder zu Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt ist.