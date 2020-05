Austria holt Salamon von Grödig zurück nach Wien

Die Austria hat Thomas Salamon zurückgeholt. Wie der Fußball-Meister am letzten Tag der Wintertransferzeit am Freitag bekannt gab, wechselt der Außenspieler vom SV Grödig nach Wien. Salamon erhielt bei den Violetten einen Vertrag bis Sommer 2017 samt Option, er reiste bereits mit der Mannschaft zum Testspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Der 25-jährige Salamon absolvierte die Frank-Stronach-Akademie in Hollabrunn. Der Burgenländer spielte danach zunächst für die Austria Amateure, ehe er 2008 zum SV Mattersburg wechselte. 2011 ging er nach Grödig, wo er mitentscheidend für den Aufstieg in die Bundesliga war. Im Herbst zeigte Salamon beim Liga-Neuling mit starken Leistungen erneut auf. Er ist auf der linken Außenbahn variabel einsetzbar.

"Wir kennen Thomas natürlich sehr gut und sind froh, einen Spieler aus unserer Akademie wieder bei der Austria begrüßen zu dürfen. Thomas hat eine starke Entwicklung hinter sich und seine Fähigkeiten auf Bundesliga-Ebene unter Beweis gestellt", meinte Austria-Vorstand Thomas Parits. Trainer Nenad Bjelica freute sich über einen "hungrigen Spieler, der den Konkurrenzkampf weiter anheizen wird." Wie der Kroate verriet, habe er schon als Coach des WAC ein Auge auf den starken Standardschützen geworfen.