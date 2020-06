Rekordumsatz für die Wiener Austria

Mit einem Schlag ist die Austria auch sämtliche Verbindlichkeiten los. Das zuletzt negative Eigenkapital wurde in ein Plus von 2,013 Millionen Euro umgewandelt. Das Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) ist mit einem Überschuss von 4,02 Millionen Euro bereits zum vierten Mal in Folge positiv.

Hauptverantwortlich für den Geldregen zeichnete freilich die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League, die allein mehr als 13 Millionen Euro einbrachte. Das Happel-Stadion war bei den drei Heimspielen gut gefüllt, die Austria holte fünf Punkte, ebenso viele wie der FC Porto. Weil es in der Bundesliga sportlich ganz und gar nicht nach Wunsch lief, war das starke Auftreten in der Champions League umso mehr wert.

Teile der Einnahmen flossen schon in den sportlichen Bereich, wo man in den vergangenen Monaten u.a. mit Omer Damari, Jens Stryger Larsen, Mario Leitgeb und Marco Meilinger den Kader erweitert hat. AG-Vorstand Markus Kraetschmer versichert: "Wir werden diesen Erfolg im Sinne der Nachhaltigkeit auch wieder dazu nutzen, in die Weiterentwicklung der Infrastruktur Generali-Arena zu investieren."