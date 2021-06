Atlético überrollt Wiener "Wackelpudding"

Spaniens größte Sportzeitung hob neben dem perfekten Spiel der Madrilenen vor allem die Hilflosigkeit der Austria in den gesamten bisherigen Gruppenspielen hervor. "In den vier Gruppenspielen waren sie nicht in der Lage, auch nur ein einziges Tor zu schießen. Sie versuchen, Fußball zu spielen. Aber ohne Ambition kann man in dieser Kategorie nichts verrichten", meinte die Zeitung, die auf ihrer Titelseite am Donnerstag den Einzug Atleticos ins Finale der Champions League prophezeite: "Bayern, warte auf uns!".

Raul Garcia, Torschütze des 2:0 in der 25. Minute, wollte nach dem Spiel gegen die Austria noch nicht so weit denken. "Wir sind erst einmal froh, uns bereits in dieser Phase der Gruppenspiele den Einzug ins Achtelfinale gesichert zu haben. Wir wussten, dass wenn Zenit und der FC Porto unentschieden spielen uns ein Sieg über die Austria automatisch den ersten Platz in der Gruppe sichern würde", sagte Garcia nach dem Spiel gegenüber der APA.