Arsenal hat als zweites Team das Finale des englischen FA Cups erreicht. Der zwölffache Cupsieger setzte sich am Sonntag im Halbfinale nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0) gegen Manchester City durch und trifft am 27. Mai im Wembley-Stadion auf Chelsea. Der Londoner Lokalrivale hatte sich bereits am Samstag mit 4:2 gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt.

Nacho Monreal (71.) und Alexis Sanchez (101.) erzielten vor 85.725 Zuschauern in Wembley die Tore für den Arsenal. Zuvor hatte Sergio Aguero (62.) das Team von Trainer Pep Guardiola in Führung geschossen.

Liverpool-Heimblamage

In der Premier League wurde am Sonntag auch gespielt. Liverpool erlebte einen unangenehmen Rückschlag und muss um die Qualifikation für die Champions League bangen. Das Team von Coach Jürgen Klopp unterlag im eigenen Stadion trotz Führung mit 1:2 (1:1) gegen den abstiegsgefährdeten Klub Crystal Palace.

Der ehemalige Liverpool-Profi Christian Benteke, der erst vor der Saison zu Palace gewechselt war, erzielte beide Tore (42./74.) für die Londoner. Zuvor waren die Reds, die neben dem Langzeitverletzten und Ex-Salzburger Sadio Mane verletzungsbedingt auch auf Jordan Henderson und Adam Lallana verzichten mussten, durch einen Freistoß von Philippe Coutinho (24.) in Führung gegangen.

In der Tabelle blieb Liverpool trotz der Niederlage vorerst mit 66 Zählern auf Platz drei und damit vor Manchester City (64 Punkte) und Manchester United (63). Allerdings haben beide Verfolger zwei Spiele weniger absolviert als die Reds.

34. Runde:

Samstag, 22.04.2017 Bournemouth - Middlesbrough 4:0 Hull City - Watford 2:0 Watford: Prödl spielte durch Swansea City - Stoke City 2:0 Stoke: Arnautovic bis 84. West Ham - Everton 0:0 Sonntag, 23.04.2017 Burnley - Manchester United 0:2 Liverpool - Crystal Palace 1:2 Dienstag, 25.04.2017 Chelsea - Southampton 20.45 Dienstag, 16.05.2017 Arsenal - Sunderland 20.45 Manchester City - West Bromwich 21.00 Donnerstag, 18.05.2017 Leicester City - Tottenham Hotspur 20.45

