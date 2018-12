Marko Arnautovic zum ersten Mal Österreichs Fußballer des Jahres

WAC-Betreuer Christian Ilzer bezeichnete Arnautovic als "absoluten Unterschiedspieler, der sich in den letzten Jahren auch großartig ins Nationalteam eingefügt hat". Zudem hob der Steirer die starken Auftritte des 29-Jährigen in der Premier League hervor. "Er spielt in der besten Liga der Welt über eine lange Zeit eine Schlüsselrolle."

Sturm-Graz-Betreuer Roman Mählich war ebenfalls voll des Lobes über Arnautovic: "Er zeigt sowohl im Nationalteam als auch bei seinem Club sehr gute Leistungen. Seine technische Qualitäten und seine Torgefährlichkeit machen ihn zu einem sehr guten Spieler."