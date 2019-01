Fußball am Neujahrstag: Die Gunners sind zum Siegen verdammt

Besonders die Abwehrschwäche wird bekrittelt. „Wir wissen, dass wir es in der Defensive besser machen müssen“, sagte der Spanier. Arsenal hat nach 20 Spielen in der Liga 30 Treffer kassiert, mehr als jemals unter Wenger zum gleichen Zeitpunkt.

„Es ist eine Erfahrung, aus der wir lernen werden“, meinte Emery nach dem Debakel an der Anfield Road. Ob dem wirklich so ist, können seine Spieler schon am Neujahrstag beweisen. Arsenal empfängt in einem Londoner Derby Nachzügler FC Fulham. Ein Sieg ist Pflicht, um den Kontakt zum Vierten Chelsea und damit zum letzten Champions-League-Startplatz nicht zu verlieren.

Zum Jahreswechsel ist in der umsatzstärksten Fußballliga der Welt auch eine wichtige Entscheidung abseits der Stadien gefallen. Die Premier League wird doch nicht wie geplant erstmals von einer Frau geführt.