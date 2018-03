Alaba und Arnautovic im neuen Mannschaftsrat des ÖFB-Teams

"Wie soll es mir gehen? Mir ist es immer gut gegangen, mir wird es immer gut gehen. Mir geht es blendend." Marko Arnautovic strahlte heute Mittag nach der Videoanalyse von Freitag-Gegner Slowenien, nicht nur seiner wasserstoffblonden Frisur wegen. Die Herren Arnautovic, Alaba und Lazaro erklärten unisono ihre Freude, wieder im Team dabei zu sein, und äußerten ihre Vorfreude auf die zwei Tests gegen Slowenien und Luxemburg.

Zwei Spiele, in denen Teamchef Franco Foda einiges ausprobieren möchte. "Der Kader wird immer besser", meint Arnautovic. "Dadurch steigt auch die Qualität im Training. Wir haben viele Optionen." So sieht es auch David Alaba: "Unser Kader ist stark, weil wir viele Einzelspieler auf hohem Niveau haben, die auch in ihren Vereinen regelmäßig gute Leistung bringen."

Vor Slowenien, das man am Freitag in Klagenfurt empfängt, zeigt David Alaba den nötigen Respekt: "In der Defensive sind sie stabil. Die Spiele, die sie verloren haben, waren alle knapp. Und mit Oblak verfügen sie über einen Tormann von Weltklasse." Dennoch gibt Marko Arnautovic eine klare Marschrichtung vor: "Ich möchte jetzt beide Spiele gewinnen."