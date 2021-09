Gegen die Republik Moldau hat David Alaba wegen leichten Muskelbeschwerden noch gefehlt, im WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Haifa gegen Israel kehrt der ÖFB-Star aber in die Startformation der österreichischen Nationalmannschaft zurück. "Mir geht es gut, ich fühle mich sehr wohl", sagte der Real-Madrid-Profi am Freitagabend auf der Abschlusspressekonferenz im Sammy Ofer Stadium.

Dass Alaba beim 2:0 am Mittwoch in Chisinau erst im Finish eingewechselt wurde, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. "Der Trainer und ich haben vor dem Spiel entschieden, dass wir kein Risiko eingehen wollen", erklärte der Wiener, der in Abwesenheit des verletzten Julian Baumgartlinger die Kapitänsschleife tragen wird.

Bei Österreichs 2:4 gegen Israel in Haifa im März 2019 in der EM-Qualifikation hatte Alaba wegen einer Verletzung gefehlt. "Ich war damals nicht dabei, habe mir aber das Match natürlich angeschaut. Es war ein Spiel, in dem es hin und hergegangen ist. Wir können daraus viel mitnehmen."