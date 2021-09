WM-Quali: Souveräner Sieg für Dänemark, Zahavi-Triple auf Färöer

Frankreich musste mit einem Punkt zufrieden sein. Edin Dzeko (36.) gelang die überraschende Führung für die Bosnier. Der Stürmer war aber auch beim Ausgleich (40.) dabei, als er Antoine Griezmann nach einem Eckball in den Rücken köpfelte. Bosniens Schlussmann konnte den abgefälschten Ball erst hinter der Linie klären. Die zweite Halbzeit begann für die Franzosen schlecht: Julen Kounde rutschte Sead Kolasinac in die Beine und sah nach VAR-Studium dafür die Rote Karte (51.). Die Franzosen mussten kurz vor Schluss bei einer Chance des eingewechselten Ex-Salzburgers Smail Prevljak dann sogar noch zittern. Platz eins in der Gruppe bleibt ihnen dennoch erhalten.

Auch die Niederlande mussten sich im ersten Spiel nach dem Comeback von Bondscoach Louis van Gaal mit einem 1:1 in Norwegen begnügen. Erling Haaland brachte die Skandinavier in Führung (20.) und traf in der zweiten Halbzeit bei einer Möglichkeit auf das 2:1 die Stange. Davy Klaassen (37.) schoss noch vor der Pause den Ausgleich für "Oranje". Die Türkei verpasste es mit einem 2:2 gegen Montenegro damit, die Tabellenführung in Gruppe G auszubauen.