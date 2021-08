Real Madrid feierte im dritten Spiel den zweiten Sieg und schob sich zumindest bis Sonntag mit sieben Punkten an die Tabellenspitze. Die Königlichen gewannen bei Real Betis mit 1:0. Das Goldtor in einer überaus ruppigen Partie (neun gelbe Karten) erzielte Rechtsverteidiger Daniel Carvajal in der 61. Minute. Der Assist kam vom Franzosen Karim Benzema.

David Alaba spielte dieses Mal in der Innenverteidigung an der Seite von Eder Militao durch, links spielte Miguel Gutierrez.