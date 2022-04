David Alaba feierte seinen elften Meistertitel im Ausland

Nummer zwei an Meistertiteln im Ausland ist Aleksandar Dragovic mit sechs Erfolgen. Der ÖFB-Teamverteidiger holte viermal mit dem FC Basel in der Schweiz und zweimal mit Dynamo Kiew in der Ukraine den Meisterpokal und liegt heuer mit Roter Stern Belgrad in Serbien auf Titelkurs.

Auf gutem Weg zu seinem vierten Meisterschaftserfolg im Ausland ist Emir Dilaver. Der ehemalige Verteidiger von Austria Wien geht nach einem Erfolg mit Ferencvaros Budapest auf seinen dritten kroatischen Titel mit Dinamo Zagreb los. Vier Runden vor Saisonende hat Dinamo fünf Punkte Vorsprung auf NK Osijek. Sollte der Verfolger den Titelverteidiger noch überholen, würde Mihret Topcagic (nach zwei Erfolgen in Litauen mit Suduva Marijampole) seinen dritten Titel feiern.

Dreimal haben auch Peter Persidis (Olympiakos Piräus), Edi Krieger (FC Brügge), Kurt Jara (Grasshoppers Zürich) und Marc Janko (FC Porto und FC Basel) im Ausland triumphiert.