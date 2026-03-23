Nach 0:3-Pleite gegen Rapid II: Admira feuert den Coach

Admira Wacker und Trainer Thomas Silberberger gehen getrennte Wege. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt. Nach der 0:3-Pleite am Wochenende gegen die Zweiermannschaft von Rapid sah sich die Klubführung zum Handeln gezwungen.

Zu wenige Punkte Die Admira stolperte zuletzt durchs Frühjahr. Es setzte eine 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Wels, gegen Fixabsteiger Austria Klagenfurt kam der Traditionsverein vor eigenem Publikum über ein 3:3 nicht hinaus. Damit ist das Ziel Aufstieg in die Bundesliga gefährdet.