Fußball

Nach 0:3-Pleite gegen Rapid II: Admira feuert den Coach

Zweitligist Admira Wacker trennt sich nach den schwachen Auftritten im Frühjahr von Trainer Thomas Silberberger. Neuer Coach ist Harald Suchard.
Christoph Geiler
23.03.2026, 10:11

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Thomas Silberberger trainierte seit Sommer 2024 die Admira

Admira Wacker und Trainer Thomas Silberberger gehen getrennte Wege. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt. 

Nach der 0:3-Pleite am Wochenende gegen die Zweiermannschaft von Rapid sah sich die Klubführung zum Handeln gezwungen. 

Zu wenige Punkte

Die Admira stolperte zuletzt durchs Frühjahr. Es setzte eine 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Wels, gegen Fixabsteiger Austria Klagenfurt kam der Traditionsverein vor eigenem Publikum über ein 3:3 nicht hinaus.

Damit ist das Ziel Aufstieg in die Bundesliga gefährdet.

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1.Rauswurf in 19 Jahren

Thomas Silberberger war seit Sommer 2024 Coach in der Südstadt. In der letzten Saison hatte der Tiroler mit der Admira knapp den Aufstieg verpasst.

Für Silberberger war es der erste Rauswurf als Trainer. Bei seinen bisherigen beiden Stationen in Kufstein (2007 bis 2013) und bei der WSG Tirol (2013 bis 2024) war der Vertrag stets ausgelaufen.

Die Nachfolge tritt Harald Suchard an.

kurier.at, cg  | 

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