Salzburgs Neuer legt sich die Latte hoch

Noch nie war in der neunjährigen Ära Red Bull das Rätselraten, wer denn nun neuer Trainer bei Salzburg werden würde, so einfach wie dieses Mal. Kein Wunder: Es gab ja nur einen einzigen Kandidaten, völlig egal, welche anderen da auch in den letzten Tagen an der Gerüchtebörse gehandelt wurden.

Von Beginn der Trainersuche an war klar, wer die Nachfolge des erfolgreichen Roger Schmidt antreten soll. Und der ist es auch geworden: Adi Hütter, der Ex-Coach vom Sensationsteam Grödig. Der 44-Jährige erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag – ohne Ausstiegsklausel.

Hütter hatte Werbung in eigener Sache gemacht – in den Spielen gegen Salzburg. Zwar endeten alle vier Derbys mit klaren Siegen für den Favoriten, aber solange der Aufsteiger Kraft hatte, wurde Salzburg auf eine Art und Weise gefordert wie sonst maximal von Rapid in dieser Saison. Grödig hatte gespielt, wie es die Salzburger üblicherweise machen, aber es gegen den kleinen Nachbarn jeweils eine Hälfte nicht konnten.

„Er war der naheliegende Kandidat“, bekräftigte Rangnick bei der gestrigen offiziellen Präsentation des Salzburg-Trainers. „Ich habe mir das hart erarbeitet. Ich bin jetzt sechs Jahre Trainer, die Arbeit wurde gesehen, und ich habe die Chance hier bekommen“, sagte Hütter ebendort.