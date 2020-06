Svento wechselt nach Köln

Nach Florian Klein (zum VfB Stuttgart) wechselt der nächste Ergänzungsspieler von Meister Salzburg in die Deutsche Bundesliga.

Der 28-jährige Slowake hatte nach einer Kreuzbandverletzung, die er sich 2012 im Champions-League-Qualifikationsspiel in Düdelingen zugezogen hatte, unter Trainer Roger Schmidt seinen Stammplatz verloren.

Svento, der eigentlich noch zwei Jahre bei den Salzburgern unter Vertrag steht, war im Sommer 2009 als erster Neuzugang von Trainer Huub Stevens nach Salzburg gekommen und hatte sich schnell einen Stammplatz als linker offensiver Flügelspieler erarbeitet.

Legendär ist sein Traumtor in letzter Minute in der Europa-League-Gruppenphase gegen Paris St.-Germain, das für Salzburg den Aufstieg in die Runde der letzten 32 ebnete. Zuletzt wurde Svento allerdings nur mehr als linker Verteidiger eingesetzt, einer Position, auf der er sich nicht so wirklich wohlfühlte.

Dazu kommt, dass die Salzburger mit dem dänischen Teamspieler Peter Ankersen (von Esbjerg) schon einen Spieler verpflichtet hat, der ebenfalls als Linksverteidiger eingesetzt werden kann. Und auch für die offensive Position am linken Flügel soll mit dem Rapidler Marcel Sabitzer ein neuer Spieler kommen.