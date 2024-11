"Es geht mir gut": Szalai gab nach Zusammenbruch Entwarnung

Zusammenbruch an der Seitenlinie

Der ungarische Fußballverband verbreitete via X zudem die Nachricht von Szalai, die dieser wortgleich über Facebook abgesetzt hatte.

Der 36-jährige Assistenztrainer der ungarischen Nationalmannschaft war am Samstagabend beim Nations-League-Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande (0:4) in der Anfangsphase an der Seitenlinie zusammengebrochen. Noch im Laufe der ersten Halbzeit teilten die Ungarn mit, dass Szalais Zustand stabil und er bei Bewusstsein sei.

Der ehemalige Stürmer wurde zur Untersuchung in ein Amsterdamer Spital transportiert. Ungarische Medien berichteten, Szalai habe reanimiert werden müssen.