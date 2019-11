Achtung, letzte Stufe! Österreich kann heute EURO-Ticket lösen

Teamchef Franco Foda appelliert noch einmal an die Ernsthaftigkeit der Spieler. „Wir haben ein Finalspiel vor der Brust. Wir wollen unbedingt gewinnen, dafür müssen wir aber so auftreten wie in den letzten Spielen.“ Mit Hingabe, Leidenschaft und Spielfreude. „Man muss im Fußball immer auf der Hut sein und immer hart arbeiten. Das Wichtigste ist, dass wir fokussiert bleiben und uns von außen nicht beeinflussen lassen – und dass jeder an seine Grenzen geht.“

Und einmal mehr warnt er vor Nordmazedonien: „Sie haben sich während der Quali gesteigert. Aber wir werden viel Ballbesitz haben und müssen eine hohe Passqualität an den Tag legen.“ Man habe alles selbst in der Hand, „das haben wir uns erarbeitet. Jetzt wollen wir das letzte Mosaiksteinchen auf unsere Seite bringen.“