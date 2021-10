Der AC Milan muss rund zehn Wochen ohne Stammtormann Mike Maignan auskommen. Der 26-jährige Ersatzgoalie des französischen Fußball-Nationalteams unterzog sich einer Operation am linken Handgelenk, wie die Mailänder am Mittwoch bekanntgaben. Der Nachfolger von Gianluigi Donnarumma hat seit seinem Wechsel vom französischen Meister Lille im Sommer keine Partie der Italiener in der Serie A sowie der Champions League verpasst.