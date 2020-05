Keine Handhabe bei Anti-Leipzig-Protesten

Zurück zum Sportlichen: In den letzten Jahren ging es für RB Leipzig steil bergauf. In der Saison 2012/13 sicherte man sich den Meistertitel in der Regionalliga Nordost. Ein Jahr später wurde man Vizemeister in der 3. Deutschen Liga, der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse war schon am vorletzten Spieltag gesichert. Angekommen in der 2. Bundesliga wird dort angeknüpft.

Die Leipziger liegen nach dem achten Spieltag auf Tabellenrang zwei und teilen sich mit dem SV Darmstadt 08 diese Position. Führender ist momentan der FC Ingolstadt 04, mit nur einem Punkt Vorsprung. Eine Platzierung auf den vorderen Tabellenrängen scheint auch zum Ende der Saison durchaus möglich. Denn auch beim Gesamtmarktwert sind die "Bullen" vorne dabei - mit knapp 19 Millionen Euro rangiert man auf Platz fünf.

Die Antipathie rund um RB Leipzig