Und schon wieder spielt Österreich eine Qualifikation, diesmal für eine Weltmeisterschaft. Der lange und harte Weg nach Russland 2018 beginnt heute (18 Uhr MESZ/live auf ORFeins) in Tiflis mit dem Gastspiel in Georgien. Vorausgesetzt, man möchte ernsthaft um den Gruppensieg mitspielen, stehen Teamchef Marcel Koller und seine Spieler vor einem Pflichtsieg, von dem freilich – außer dem stets ehrlich-direkten Martin Hinteregger – niemand im Lager der Österreicher offiziell sprechen will.

Da ist sie schon wieder, die Drucksituation. So wie bei der EURO gegen Ungarn, wenngleich der Druck in Bordeaux drei Mal so groß war wie vor jedem der zehn kommenden Qualifikationsspiele. In Frankreich war Österreich unter anderem an der Psyche gescheitert, in Tiflis wird sich weisen, wie weit man aus den sommerlichen Erfahrungen gelernt hat. Teamchef Marcel Koller zeigte sich gestern vor zehn georgischen TV-Stationen nach der Trainingswoche optimistisch: "Freude und Euphorie sind wieder da, jetzt werden wir den Weg weitergehen."

Trendumkehr

Auf die vergangene Qualifikation, jene erfolgreiche für die EM in Frankreich, wurde zuletzt stets verwiesen, wenn es um die Formulierung der Ziele für die nähere Zukunft ging. Doch seit dem finalen Sieg über Liechtenstein ist viel passiert, Koller und seine Auserwählten konnten in acht Spielen nur zwei knappe Siege feiern (jeweils 2:1 gegen Albanien und Malta) und gingen gleich fünf Mal als Verlierer vom Platz. Aus dem vermeintlichen Ausrutscher (Niederlage gegen die Schweiz im November 2015) entwickelte sich ein Trend, der als solcher zu spät wahrgenommen wurde. Diesen gilt es nun in Georgien umzukehren.

Das meinte gestern auch der neue Teamkapitän Julian Baumgartlinger: "Für uns ist es wie ein Reset-Knopf. Wir wollen wieder unser Quali-Gesicht zeigen. So wie sich alle in der Woche präsentiert haben, kann ich sagen, dass wir bereit sind für eine neue Aufgabe."

Spiel ohne Favoriten

Österreich geht ohne Wenn und Aber dennoch als leichter Favorit ins Spiel, auch wenn Koller dieser Rolle keine Bedeutung beimisst. "Ob wir Favorit sind oder Georgien, wird auf den Spielausgang keinen Einfluss haben."

Koller wird personell wohl keine großen Experimente machen, möchte er seinem Naturell treu bleiben. Suttner verteidigt aller Voraussicht nach statt des zurückgetretenen Fuchs. "Sutti ist schon fünf Jahre dabei und weiß, wie zu spielen ist." Auf der rechten Flanke hat er die Wahl zwischen Harnik, Sabitzer, Schöpf und Schaub. Setzt Koller auf Harnik, dann vertraut er abermals der EURO-Startelf.

Die Partie könnte leicht zu einem Geduldsspiel ausarten. Da die Georgier, die im Juni gar Spanien geärgert und besiegt haben, gerne in die Verteidigungsrolle schlüpfen. Auch daheim vor eigenem enthusiastischen Publikum hinterlistig auf Kontermöglichkeiten lauern. Koller hofft, "dass sie mit den Fans im Rücken auch Fußball spielen wollen".

Weniger ist mehr

Vielleicht ist eine Lehre aus der EURO, dass Österreich nicht absolut die Rolle des Spielgestalters annehmen muss. Baumgartlinger meinte im Rückblick auf das erste EURO-Spiel: "Vielleicht hätten wir uns mit einem Punkt zufriedengeben sollen." Vergangenheit. Nun zählt nur noch die Gegenwart. "Unser Ziel ist es, zu alter Stärke zurückzufinden", wünscht sich Marcel Koller. Sein Gegenüber, Georgiens Teamchef Vladimir Weiss, gibt sich auch bescheiden: "Wir wollen einfach nur überraschen."

Rund 200 österreichische Fans werden das Team heute in Tiflis live vor Ort lautstark unterstützen. Sie reisten fliegend mit Zwischenstopps über Kiew, Istanbul und Riga an.

Foto: kurier