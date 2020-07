Für die Austria geht es um Alles oder Nichts

Für drei Teams geht die Saison in die Verlängerung. Austria und Altach ermitteln am Mittwoch (20.30) in der Generali Arena den Gegner von Hartberg. In zwei Spielen wird dann der letzte Europacup-Startplatz ermittelt.

Die Veilchen aus Wien gewannen die Qualifikationsgruppe letztlich souverän mit acht Punkten Vorsprung auf Altach. "Mit sechs Siegen aus sieben Spielen kann man zufrieden sein", gesteht Trainer Christian Ilzer. "Jetzt gehen wir mit breiter Brust ins Playoff." Das Selbstvertrauen stimmt also in Wien-Favoriten.