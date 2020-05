Fünfter Startplatz wackelt

Drei Partien, drei Niederlagen – Rapid ist zur Hälfte der Gruppenphase der Europa League Letzter der Gruppe K. Aber nicht nur das: Österreichs einziger für die Gruppenphase qualifizierter Klub ist nach drei Spieltagen der einzige der 48 teilnehmenden Vereine, der noch keinen Punkt gemacht hat.

Diese negative Bilanz schlägt sich auch in der UEFA-Fünfjahreswertung nieder. Österreich hat in der laufenden Saison bereits zwei Plätze verloren. Die durchaus vorhandene Chance auf einen Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase wurde wohl verspielt. Nun geht es eigentlich nur mehr darum, Rang 15 zu verteidigen, um – wie kommende Saison – auch 2014 mit fünf Vereinen im Europacup vertreten sein zu dürfen.

Derzeit liegt Österreich im für die Vergabe der Europacup-Startplätze entscheidenden UEFA-Länderranking (Fünfjahreswertung), mit einem Koeffizienten von 24,875 vor der Schweiz (Koeffizient 24,175). Österreichs Verfolger ist aber noch mit zwei Vereinen ( FC Basel, YB Bern) in der Europa League vertreten, hat also die doppelte Chance auf Punkte.