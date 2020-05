Fünf weitere EM-Teilnehmer stehen fest

Der zweifache Europameister Frankreich zitterte sich mit einem 1:1 in St. Denis/ Paris gegen Bosnien-Herzegowina zur Endrunde. Edin Dzeko brachte die vor der Pause klar überlegenen Gäste verdient in Führung (40.). Ein Elfmeter rettete aber dann die 15 Partien ungeschlagenen Franzosen doch noch. Samir Nasri, der von Emir Spahic gefoult wurde, behielt in der 78. Minute vom Elfmeterpunkt die Nerven und glich aus.



Schweden ist nach einem dramatischen 3:2-Heimerfolg gegen die Niederlande als bester Gruppen-Zweiter bei der EURO dabei. Für die Niederländer war es im zehnten und letzten Match von Pool E der erste Punkteverlust. Ein herrlicher Freistoß von Kim Kallstrom brachte Schweden in Führung (14.), Klaas-Jan Huntelaar glich aus (23.). Die Oranjes gingen durch Dirk Kuyt in Führung (50.), doch Schweden schoss sich dank Sebastian Larsson (52./Elfmeter) und Ola Toivonen (55.) zur EM.