Führt Salzburgs Dabbur zu Salah-Abschied aus Liverpool?

Ein skurriles Gerücht übermittelt die Jerusalem Post: Demnach soll Liverpools Superstar Mohamed Salah seinen Abschied von den Reds angedroht haben. Der Grund dafür: Eine mögliche Verpflichtung von Red Bull Salzburgs Offensivakteur Munas Dabbur, über die in israelischen Medien immer wieder spekuliert wurde.

Salah war schon 2013 in die Kritik geraten: Damals noch in Diensten des FC Basel, verweigerte der Ägypter in der Champions-League-Qualifikation den Handschlag mit seinen israelischen Gegnern von Maccabi Tel Aviv, indem er vorgab, sich die Schuhe zubinden zu müssen.

Ein Wechsel von Dabbur zu Liverpool war in den vergangenen Tagen mehrfach thematisiert worden. Der israelische Nationalspieler steht bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg noch bis 2021 unter Vertrag, soll dem Vernehmen nach aber über eine Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 22 Millionen Euro verfügen. Bei den Reds sind mit Sadio Mane und Naby Keita schon zwei Ex-Salzburger am Werk.