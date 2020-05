Fuchs über Koller: "Gute Entscheidung"

Kaum war das Training in Bad Tatzmannsdorf zu Ende, kam Christian Fuchs gleich noch einmal so richtig ins Schwitzen. Plötzlich stand er im Mittelpunkt, nur weil er einen Menschen besser kennt als andere. Und alle wollten von ihm wissen, wie der neue Teamchef Marcel Koller funktioniert. Ist er ein General oder doch der Kumpeltyp? Hält er Taktik im Fußball - ähnlich wie andere - für überbewertet oder legt er sogar großen Wert darauf?



Fuchs hatte einiges zu berichten. Zum Beispiel, dass ihn ÖFB-Präsident Leo Windtner nicht um seine Meinung zum neuen Teamchef gefragt hatte. Dabei hätte er so viel zu erzählen gehabt. "Es ist eine gute Entscheidung, eine Supersache", lautet das Urteil des Teamverteidigers, der 2008 von Koller zu Bochum geholt wurde, ehe der Schweizer im September 2009 den Klub verlassen musste. "Wäre er geblieben, wären wir wahrscheinlich nicht abgestiegen. Das traue ich mich zu behaupten." Bochum stieg ohne Koller ab, Fuchs wechselte zu Mainz.



Wie tickt der neue Mann an der Spitze des österreichischen Fußballs? "Er ist ehrgeizig, will unbedingt etwas erreichen und kann gut mit jungen Spielern umgehen." So kündigte die deutsche Boulevardzeitung Bild auf ihrer Internetseite den neuen "Ösi-Trainer" an: "Poldi-Entdecker macht's". In Anspielung darauf, dass Koller den deutschen Teamspieler Lukas Podolski bei Köln gefördert hat. Koller war dort eine Saison, stieg 2004 ab und musste gehen.