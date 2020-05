Fuchs: "Alter, wir spielen schon wieder gegeneinander"

Schwedens Verbandspräsident Lars-Ake Lagrell sprach von einem "brauchbaren Los", warnte aber auch vor Österreich. Lagrell erinnerte an die Qualifikation für die WM 1998 in Frankreich, in der die Schweden gegen Österreich zweimal mit 0:1 verloren hatten. "Natürlich ist Deutschland in der Gruppe sonnenklarer Favorit. Österreich ist immer schwierig, besonders auswärts. Wir haben 1996/97 in der WM-Qualifikation von ihnen Haue bekommen", erklärte Lagrell.



Zuversicht herrschte auch bei der Mannschaft. "In meinen Augen ist kein Alptraumgegner dabei. Wir haben eine ausgeglichene und spannende Gruppe erwischt", meinte Teamchef Erik Hamren. Teamspieler Anders Svensson stufte sich und seine Kollegen als zweitbestes Team hinter Deutschland ein. "Schweden ist Favorit auf den zweiten Gruppenplatz. Ich denke schon, dass wir besser als die übrigen Teams sind, aber Irland wird hart, besonders auswärts. Österreich hat auch keine schlechte Mannschaft, sie sind ungefähr auf dem Niveau von Ungarn oder Norwegen", so seine Einschätzung.



John Delaney, Generalsekretär des irischen Verbands, war mit der Gruppe C ebenfalls "sehr zufrieden". " Deutschland ist der Favorit, aber wir geben uns nicht geschlagen. Unser Ziel ist es, mit unseren Fans nach Brasilien zu kommen", sagte der Generalsekretär. Laut Delaney war auch Teamchef Giovanni Trapattoni, einst in Deutschland und Österreich ( Salzburg) Trainer, erfreut.