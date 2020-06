Junuzovic: "Es macht derzeit echt keinen Spaß!"

90 Minuten noch einmal aufbäumen, laufen, kämpfen und alles geben. Dann ist auch für Bremen-Legionär Zlatko Junuzovic endlich Weihnachten, kehrt vielleicht etwas Friede ein nach einer völlig verpatzten Herbstsaison in Bremen.

Werder ist Letzter und empfängt am Samstag Borussia Dortmund, das langsam wieder in Schwung kommt. "Das wird sehr schwer, weil sie Qualität haben und diese wieder vermehrt ausspielen. Das hat man bei Stürmer Immobile zuletzt gesehen", sagt Zlatko Junuzovic.

Österreichs Teamspieler ist frustriert. Seit knapp drei Jahren trägt er schon das grüne Werder-Trikot, noch nie standen die Bremer in dieser Zeit so schlecht da wie aktuell. "Es ist einfach nur frustrierend", gibt der 27-Jährige zu. "Wir zerstören unser Spiel mit dummen Fehlern, da bringt das ganze Aufbäumen nichts. Es macht derzeit echt keinen Spaß, weil sich das wie ein roter Faden durch die Saison zieht. So viele Tore können wir vorne gar nicht schießen, wie wir derzeit hinten bekommen."