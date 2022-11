Drohendes WM-Aus abgewendet: Messis Jubel und Argentiniens Tränen

Und diese gibt es seit gestern mittlerweile wieder im Lande des zweifachen Weltmeisters. In Buenos Aires waren die Straßen gefüllt mit Menschen, die feierten, als wären ihre Helden ein drittes Mal Weltmeister geworden. Und wenn es schon Huldigungen gibt, dann passt die Szenerie des Samstags schon richtig in ein Heldenepos. Ausgerechnet Messi erlöste sein Land. Und das mit einem Rekordtor, mit dem er zu einem Nationalhelden aufschloss, der erst am Freitag seinen zweiten Todestag gefeiert hatte: Diego Maradona. Natürlich zog die Zeitung sofort die richtigen wie sentimentalen Schlüsse: "Ein Schuss, der Leo mit acht Toren in 21 WM-Spielen neben die ewige Zehn stellt. Bei beiden die gleichen Zahlen."