Früherer ÖFB-Teamkapitän Fuchs startet neue Karriere in MLS

Seine Karriere hatte Fuchs beim SV Mattersburg begonnen. Danach spielte er für Bochum, Mainz und Schalke, ehe es ihn nach England verschlug. Auf der Insel wurde Fuchs mit Leicester City 2016 englischer Meister und holte in seiner Abschiedssaison den FA-Cup. Im Nationalteam brachte es der Außenspieler auf 78 Ländermatches und ein Tor. Nach der EURO 2016 trat der damalige Spielführer von der ÖFB-Auswahl zurück.

Fuchs' Familie (Ehefrau Raluca, drei Kinder) lebt in New York. Er betreibt an der Ostküste einen Sportkomplex, unterstützt fußballbegeisterte Kinder mit einer Stiftung und launchte eine Esports-Akademie unter seiner Marke "No Fuchs Given".