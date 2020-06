Frische Austria schlägt müde Hammers

Bei Testspielen kommt oft die Relativitätstheorie zur Anwendung, denn die Erkenntnisse sind nicht immer absolut zu werten. Wenn aber Premier-League-Klub West Ham United in der Generali-Arena zu Gast ist, dann darf man mit dem 3:1 aus Sicht der Wiener Austria durchaus zufrieden sein. Einschränkend sei erwähnt, dass die Engländer die Vorbereitung auf die neue Saison erst vor Kurzem begonnen hatten, während die Austria schon in die Zielgerade eingebogen ist. Der Vorsprung der Wiener an Frische war freilich bei 32 Grad nicht zu übersehen.

Dabei hatten die Wiener, vor allem Goalie Lindner, nach vier Minuten das Nachsehen, als eine Flanke von Cole für den Tormann zu lang wurde und sich Baldock mit dem 0:1 für den ungewohnten Freiraum bedankte.

Die Austria kam in Folge auf Touren und konnte gegen müde Engländer im Mittelfeld Akzente setzen. Auffällig dabei Neuverpflichtung Dare Vrsic mit dem guten Auge für den guten Pass. So legte er Stürmer Roland Linz sehenswert das 1:1 auf. Drei Minuten später traf er nach schöner Kombination selbst zum 2:1 (27.).

Zur Pause frischte West Ham die Elf mit besseren Spielern auf, wodurch das Spiel der Austria ins Stocken geriet. Für die Gäste hatte McCartney die beste Chance, auf der anderen Seite scheiterte Jun mit einem Volleyschuss, wenig später war sein Visier eingestellt – 3:1 (75.). Ein gelungener Probegalopp vor 7100 Fans.