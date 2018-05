Friesenbichler bringt Austria das Geld für Jeggo, Matic & Co

Der angekündigte große Umbruch bei der Austria verdient diese Bezeichnung: Donnerstagabend wurde Uros Matic vom FC Kopenhagen per Leihe (und Kaufoption) verpflichtet, gestern kam für drei Jahre und ablösefrei James Jeggo dazu. Der in Wien aufgewachsene Australier lehnte eine Verlängerung in Graz ab und bezeichnet seinen Transfer vom Cupsieger und Vizemeister zum Tabellensiebenten als „großen Schritt“.

Im Herbst 2016 bildeten Matic und Jeggo bei Sturm das wohl beste Mittelfeld-Zentrum der Liga. Sie dürften in Violett dem Duo Holzhauser – Serbest nachfolgen. Dass Jeggo auf den Europacup verzichtet, um bei der Austria zu unterschreiben, hatte Sky Sport Austria bereits am Wochenende berichtet.

Laut dem Pay-TV-Sender lichten sich die Nebel, woher das Geld für den Kaderumbau kommt: Kevin Friesenbichler befindet sich bereits in Astana, um beim bekannt finanzstarken Meister aus Kasachstan den Fitnesscheck zu absolvieren. Die Ablöse könnte rund eine Million Euro betragen. Astana war auch an Rapid-Stürmer Kviltaia interessiert, der mit einem Knöchelbruch monatelang ausfällt.